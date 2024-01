Brindisi | aggredito in pieno centro nella notte | ventenne in gravissime condizioni Presunto responsabile condotto in questura

Leggi su noinotizie

(Di domenica 21 gennaio 2024) La lite fra coetanei, per cause da dettagliare, è avvenuta indi. Non lontano dal teatro Verdi,. Intorno alle 3 l’aggressione in conseguenza della quale uno dei due ventenni è rimasto gravemente ferito. L'articoloinin in proviene da Noi Notizie..