Braccialetti elettronici | centinaia di falsi allarmi | “Così la sicurezza è a rischio”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il flop del sistema. Sono 5.695 i dispositivi attivati, un quinto per tenere lontano gli stalker dalle loro vittime

«Avevamo tutti sperato in questi giorni che Giulia fosse viva. Purtroppo le nostre più grandi paure si sono avverate. Uccisa». Anche la presidente ... (open.online)

A dieci giorni dal provvedimento, non sono ancora disponibili i braccialetti elettronici imposti ad un 22enne e alla fidanzata di 16 dopo la ... (thesocialpost)

GIUSTIZIA. Il 65% applicato a chi è ai domiciliari per droga o minacce e il 35% agli stalker. L’appello degli avvocati: «Si utilizzi di più, fa ... (ecodibergamo)

Oppure chieda che i fondi destinati a fare film inutili siano dirottati sull'acquisto di piùper chi è accusato di violenza sulle donne. Cosi, anziché alla Luiss, la ...Versilia - La misura restrittiva è stata applicata ad un cinquantenne di Massarosa da parte della Polizia del Commissariato e a un cittadino del Bangladesh residente a Viareggio, in questo caso sono ...In quattro mesi, il braccialetto elettronico che portava alla caviglia ha suonato almeno una trentina di volte. Tutti falsi allarmi che hanno sempre costretto i carabinieri ad inutili interventi: ...Si input dei carabinieri, la Procura della Repubblica di Brescia ha richiesto e ottenuto la misura cautelare del braccialetto elettronico per un imprenditore bresciano che si è reso protagonista di ...