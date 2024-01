Borgaro Torinese | ciclista muore investito da un' auto | conducente non presta soccorso

È successo intorno alle 16:30 a, in via Santa Cristina. I Carabinieri di Caselle e Venaria hanno avviato le ricerche dell'auto coinvolta. FOTOGALLERY Quorum/YouTrend - Ansa Continua ...AGI - Un uomo di 46 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito e ucciso da un'auto a, con l'automobilista che dopo l'incidente si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in via Santa Cristina. Sull'episodio indagano i carabinieri di ...Tragedia della strada a Borgaro Torinese. Domenica alle 17 un ciclista italiano di 46 anni è stato travolto e ucciso mentre pedalava in via Santa Cristina: l’auto che l’ha colpito ha proseguito la sua ...Ciclista 46enne travolto ed ucciso questo pomeriggio a Borgaro Torinese da un automobilista, che si è poi dato alla fuga. Poco prima delle 17, in via Santa Cristina, un uomo che si trovava in sella ...