Bonus cultura fino a 1 000 euro | l’elenco beni e come ottenerlo

leggi anchenido 2024, nuovi importi, requisiti e quando fare domanda Isee inferiore a 35 mila euro È pari a 35 mila euro la soglia per beneficiare della Carta, il nuovodi 500 ...News Correlate Redazione Il Libraio "Carta dellagiovani" e "Carta del merito": ecco come funzionano Dopo l'addio al18 App, dal 31 gennaio entrano in vigore le nuove "Carta ...È pari a 35 mila euro la soglia per beneficiare della Carta cultura, il nuovo bonus di 500 euro riservato a chi ha compiuto 18 anni nel 2023 (quindi i nati nel 2005), voucher da utilizzare per ...Altri 282 milioni sono stati stanziati per la garanzia pubblica per mutui per gli under 36 mentre ammontano a 190 milioni di euro i fondi previsti per la Carta cultura e la Carta merito. Nel 2024 stop ...