Bonaccini stanga gli anziani | l' ultima sparata targata Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) L'Emilia Romagna di Stefanonon è una regione per. Dopo il tentativo che sta per andare in porto di penalizzarli nell'assegnazione delle case popolari, la giunta a guida Pd ha rifilato un nuovo schiaffone ai nonni emiliano romagnoli, prevedendo un'autenticata sulle rette delle case di riposo. A stabilirlo è una delibera regionale che prevede un aumento di oltre quattro euro al giorno per gli ospiti delle Rsa. Una vera e propriata che costerà alle famiglie quasi 1.500 euro all'anno e che colpirà soprattutto le famiglie con più fragilità.ha giustificato questo aumento con il rincaro dei prezzi delle materie prime, ma il sospetto delle opposizioni è che il governatore arrivato alla fine del suo secondo mandato - scadrà nel 2025-, abbia la necessità di rimettere ...