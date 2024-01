Bombardamenti sul mercato di Donetsk | Mosca accusa Kiev | Atto terroristico

almeno quattro persone sono state uccise il 2 gennaio in un nuovo massiccio bombardamento dell’Ucraina da parte della russi a. Leggi (internazionale)

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Kiev : «I russi avanzano - dicembre il mese peggiore». 3 morti per i bombardamenti russi a Zaporizhzhia

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 28 dicembre, in diretta. Gli Stati Uniti forniranno a Kiev fino a 250 milioni di dollari in armi e ... (corriere)