Bollette e fine tutela | come proteggersi  dalle telefonate dei call center | 10 consigli

...l'erogazione del gas all'acciaieria di Taranto a causa del mancato pagamento delle, ... stando alle parole riportate nella missiva, ha preso atto della decisione del governo e quindi "al...... passando temporaneamente in un limbo di tutele graduali che poi allasfocerà nel mercato. Per l'elettricità la transizione scatterà tassativamente a luglio. Non per tutti: sono rimasti fuori ...Per proteggersi da tali tecniche scorrette e da potenziali truffe, e fare la propria scelta in autonomia ma avendo tutte le risposte necessarie, Arera (Autorità di regolazione per l’energia, le reti e ...Scopri come questi pannelli possono trasformare il modo in cui ti riscaldi e risparmi sulla bolletta. Termosifoni più efficienti: cosa sono i pannelli termoriflettenti I pannelli termoriflettenti per ...