Blu Basket sempre più giù | altra sconfitta ed esonero per coach Finelli

(Di domenica 21 gennaio 2024) 10 vittorie e altrettante sconfitte, 7° posto in classifica nel girone verde di Serie A2 2023/24. Non era questo il punto a cui si augurava di essere la Bludopo 20 giornate. Le 7 sconfitte nelle ultime 9 hanno portato Trevigliopiù giù e così la dirigenza nella mattinata di domenica (21 gennaio) ha deciso di esonerareAlex. “La Gruppo Mascio Blu1971 comunica che Alessandroè stato sollevato dall’incarico di capo allenatore” ha spiegato la società in un comunicato, in cui “esprime la propria riconoscenza al tecnico bolognese per la grande professionalità e l’impegno dimostrato fino ad ora. All’uomo e all’allenatore vanno i migliori auguri per il futuro della carriera”.era subentrato in corsa lo scorso anno a Michele ...

Il 20 gennaio sono tre le partite di Serie A2 ad andare in scena, tutte valide per la ventesima giornata di campionato. Roma sfida Milano, mentre Cremona incontra la per i due match del girone verde. Nel girone rosso, invece, Verona scende in campo contro Piacenza. Roma vince su Milano, solo per una manciata di punti. Il match tra le due squadre è molto ......