Blitz Genoa in casa della Salernitana | Inzaghi di nuovo rimontato!

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilha vinto 1-2 contro laall’Arechi. Il Grifone rimonta dopo l’iniziale svantaggio, per opera di Martegani.ROSSOBLU ?si danno battaglia all’Arechi di Salerno. I granata, a caccia di punti salvezza, sono reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Sfortunati gli ultimi due KO contro Juventus e Napoli, entrambi nel finale. Ilè invece in serie positiva da cinque partite. Pronti-via e l’Arechi scoppia di gioia per il primo gol in Serie A dell’argentino Martegani. L’inizio di partita è elettrico, tant’è che al 13? ilacciuffa già il pari, grazie a Retegui, che insacca da dentro l’area di rigore. Il ritmo è sempre intenso, con Candreva da un lato e ancora Retegui dall’altro lato ad ...

Il, lo scorso anno, ha avuto difficoltà nonostante la rosa importante. Anche il Monza, due ... A Palermo il bilancio vede 11 successi dei padroni di casa, 9 pareggi e 4esterni dei modenesi (...... la vittoria è offerta a 1,45, ilall'Olimpico dei veneti vale 7,50 mentre il segno X è a 4,... Chiude il programma Salernitana -, con i rossoblù vincenti a 2,20 e i campani, ultimi in ...La Salernitana ospita il Genoa e, secondo i bookmaker, non riuscirà a imporsi e strappare punti fondamentali per abbandonare l’ultima piazza in classifica. Su Sisal e 888sport la sfida tra i maestri ...La Salernitana è la squadra che ha perso più punti una volta andata in vantaggio in questo campionato: ben 15; di contro, nessuna formazione ha perso più punti rispetto al ...