Bimba cade dalla seggiovia | soccorritore la prende al volo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Attimi di paura in un impianto sciistico di Piancavallo, in provincia di Pordenone. Nella mattina di ieri, sabato 20 gennaio, una bambina di 8 anni è caduta da una, da un'altezza di circa quattro metri. La piccola era salita sullaSauc insieme al maestro e ad altri due bambini...

Una bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano in provincia di Napoli. È successo in via Volta: la caduta è ... (open.online)

PORDENONE. Una bambina di otto anni, residente nel Pordenonese, è scivolata, sabato 20 gennaio dalla una seggiovia nel comprensorio sciistico di Piancavallo. La bimba è stata salvata dal tempestivo in ...Contemporaneamente un operatore di Promotur addetto ai soccorsi e un altro maestro di sci, alla vista della bambina sospesa nel vuoto, l'hanno raggiunta e si sono piazzati sotto il punto in cui stava ...