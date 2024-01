Biathlon | Lisa Vittozzi sesta nella mass start di Anterselva vinta da Julia Simon

Il Biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Germania, a Ruhpolding, la quinta tappa del circuito maggiore. In questa ... (oasport)

... gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Al via per l' Italia ci sonoVittozzi e Dorothea Wierer , grandissime protagoniste nel ...... ecco l'Italia: è il nono podio stagionale per ilazzurro in questa stagione e le statistiche dicono che con l'odierno secondo posto Dorothea Wierer sale a 80 podi complessivi,Vittozzi ...Alle 14.45 il via della seconda partenza in linea della stagione, che chiude la sesta tappa di Coppa del Mondo ad Anterselva. Ultima gara pre Mondiali con una sola italiana ...Hofer ventesimo davanti a Bionaz, Giacomel "salta" al secondo poligono. Alle 14.45 toccherà alle donne con Lisa Vittozzi. Massimo Brignolo, Sabato 20 Gennaio, 15:50 ...