Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo mass start Anterselva

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladelladeldiladidi domenica 21 gennaio. Successo per la francese Julia Simon, che sale al quarto posto superando la svedese Elvira Oeberg. Si conferma al terzo posto Lisa Vittozzi, unica azzurra al via della partenza in linea di casa dove ha chiuso sesta. Justine Braisaz-Bouchet si avvicina alla leader Ingrid Tandrevold, solo diciassettesima in gara. Dorothea Wierer, non partita nella, scende al 28esimo posto, mentre rimangono stabili le altre azzurre. Di seguito, ecco la...