Biagio Antonacci | perchè è finita con l’ex moglie Marianna | figlia di Gianni Morandi | “Ho un senso di colpa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024)e ladi, hanno vissuto un amore intenso sfociato nelle nozze dalle quali sono venuti al mondo due figli, Giovanni e Paolo. Il loro matrimonio è però naufragato e proprio di recenteha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla fine della sua storia. Ha parlato dunque anche della dolorosa fine del suo matrimonio con, rivelando che ha provato per lungo tempo un fortedi. «Provavo un grandediper i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince» ha dichiarato...