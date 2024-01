Biagio Antonacci | «Mio padre | che non mi ha mai detto “bravo | ti voglio bene”»

Si conferma stabile in seconda posizione Sfera Ebbasta con X2VR, seguito da un'altra new entry, L'inizio, sedicesimo disco di studio di, quindici brani scritti negli ultimi quattro ...La conduttrice si complimenta in diretta con il cantautore, ospite di una puntata di Domenica In all'insegna della ...Ospite della puntata di Domenica In, il cantautore si è raccontato tra passato, presente e futuro: «Quando era sul letto di morte io volevo dirglielo, ma avevo paura di fargli capire che erano i suoi ...Tanti gli ospiti attesi nella prossima puntata di Domenica In, in onda oggi 21 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio… Leggi ...