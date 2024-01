Betis-Barcellona | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 21 gennaio 2024)è una gara valida per la ventunesima giornata dellae si gioca domenica alle 18:30: tv,Ha vinto in rimonta ilcontro una formazione di Serie C in Coppa del Re. Segno che qualcosa dentro la formazione allenata da Xavi non gira a dovere. Senza dimenticare inoltre che, la scorsa settimana, i catalani hanno perso in maniera assai brutta contro il Real Madrid la finale di Supercoppa. E contro ilarriva uno degli impegni più difficili della stagione. Lewandowski (AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, perché la formazione di Mauricio Pellegrini, soprattutto quando gioca in casa, riesce sempre a dare qualcosa in più. Ma non è solo una questione di pubblico, è anche una questione di qualità tecniche: il ...