Berrettini | nuvoloso con qualche schiarita | non tutto è perduto

(Di domenica 21 gennaio 2024), continua il braccio di ferro sui social e non solo: le ultimissime sul rientro del tennista romano. Non tornerà mai più. O forse sì, no, buh, chi lo sa. Potremmo sintetizzare così l’ormai infinito braccio di ferro tra quanti confidano nel rientro di Matteoe quanti credano che, invece, sia un tennista finito. Che non abbia scampo e che la sua carriera, a questo punto, sia giunta al capolinea. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itVero è che il tennista romano ha vissuto momenti decisamente migliori. E vero è anche che la sua situazione, ora come ora, sia particolarmente complicata. Questo non significa necessariamente, però, che sia ad un passo dall’abdicare e appendere la racchetta al chiodo. Non dipende neanche da lui, per la verità. Ormai da tempo è in balia di un destino che sembra non dargli tregua e ...