Benevento-Casertana lunedì 22 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si chiude con un derby campano il ventiduesimo turno di Serie C girone C, una gara che vede ildi Auteri affrontare ladi Cangelosi. Il ritorno del tecnico siciliano nel Sannio dopo 7 anni (e quella favolosa cavalcata che porto le streghe in B per la prima volta nella loro storia) è stato fino ad oggi positivo, con 2 successi arrivati InfoBetting: Scommesse Sportive e

Alle 20.45 Juve Stabia - Giugliano, domaniNel frattempo, per l'Avellino classifica da secondo posto a - 3 dalla capolista Juve Stabia, ma in attesa degli altri risultati del ......Picerno - Catania Brindisi - Audace Cerignola 20.45 Crotone - Virtus Francavilla 20.45 Foggia - Avellino 20.45 ACR Messina - Taranto 21/1 14.00 Sorrento - Turris 21/1 14.0021/1 ...Auteri sfoglia la margherita. Tanti dubbi di formazione per il tecnico in vista del derby di domani contro i «falchetti». Anche sulla destra, dove Improta per fortuna ha recuperato e ...Alle 20.45 spetta alla Serie C, con Benevento – Casertana, con il doppio capolinea raggiunto alle 21.00: Leicester – Ipswich per il Championship inglese e Granada – Atletico Madrid per la Liga. La ...