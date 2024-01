Benevento-Casertana lunedì 22 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati Derby spuntato | mancheranno Ciano e Montalto

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si chiude con uncampano il ventiduesimo turno di Serie C girone C, una gara che vede ildi Auteri affrontare ladi Cangelosi. Il ritorno del tecnico siciliano nel Sannio dopo 7 anni (e quella favolosa cavalcata che porto le streghe in B per la prima volta nella loro storia) è stato fino ad oggi positivo, con 2 successi arrivati InfoBetting: Scommesse Sportive e

A poche ore dal derby con la(che si giocherà lunedì alle ore 20.45 al Ciro Vigorito) è tornato a parlare in sala stampa il tecnico delGaetano Auteri che si è soffermato subito sui due nuovi acquisti Stasera .... Diramata la lista dei convocati da parte di Gaetano Auteri. Per la sfida con la, mancherà Ciano per squalifica. Assenti anche i giovani Masella, Rillo, Rossi e Sorrentino, oltre ...Le Vespe bloccate 0-0 dal Giugliano. Il Sorrento batte la Turris, Caneo vicino all'esonero. Benevento-Casertana posticipo di giornata ...In attesa del posticipo Benevento-Casertana, vediamo come cambia la classifica del girone C di Serie C in virtù dei risultati conseguiti venerdì, sabato e domenica in occasione della 22/a giornata. Re ...