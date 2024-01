Beautiful | anticipazioni 22-27 gennaio 2024 | Brooke spalle al muro

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nelle nuove puntatein onda dal 22 al 27, Ridge resterà letteralmente scioccato nello scoprire che è stata proprioa chiamare i servizi sociali per far allontanare Douglas da Thomas. Nonostante ciò vorrà darle la possibilità di spiegare il perché di tale gesto, ma lei ignara di tutto, metterà al corrente Hope e la pregherà di stare lontana da Thomas. Nel frattempo, Steffy cercherà di convincere sua madre Taylor a non arrendersi, ma poi asseconderà il suo desiderio di lasciare Los Angeles., trame puntate 22-27: Ridge scopre che è stataa chiamare i servizi sociali Ridge chiederà ase sia stata lei a denunciare i presunti maltrattamenti a Douglas ai servizi sociali. Lei ...

: Thomas non crede a Brooke Se non fosse accaduto lo scontro tra Thomas e Brooke e se questo non avesse preso una piega così violenta, probabilmente il giovane Forrester ...Leggi anche: Tradimenti, fughe in montagna e nuovo matrimonio nelle prossime puntate della Soap: Thomas incastra Brooke Nelle prossime puntate di ...Ancora grandi colpi di scena attendono il pubblico americano di Beautiful che presto assisterà ad una fuga disperata di Sheila. Quando Finn e Steffy scopriranno che la donna è ancora viva, la polizia ...Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 gennaio 2024, in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge farà immediatamente una chiamata a Brooke per sapere se sia stata lei a chiam ...