Bassista dei Rolling Stones «stregato» dai capi Back Label | nasce un’alleanza

In una nuova intervista con Meltdown della stazione radio WRIF di Detroit, all'exMegadeth David Ellefson è stato nuovamente chiesto cosa pensasse della decisioneMetallica di avviare un'azione legale contro Napster nel 2000. Ricordiamo i fatti . Nel 2000 i ...E quindi il discorso è continuato, permettendo a chi non perdeva nessunoconcerti del Maestro ... Il pubblico vede e li apprezza, applaudendo anche il giovaneGiacomo Marzi , al loro fianco ...La decisione giunge dopo aver tagliato il traguardo dei 60 anni di carriera e proprio a poche ore dalle cinque prossime tappe milanesi del tour “aTuttocuore”, programmate per sabato 20, stasera ...Tutto è cominciato al Beverly Wilshire, dove è stato girato «Pretty Woman». È in questo hotel californiano della catena Four Seasons che Darryl Jones, il bassista dei Rolling Stones (che ha preso il ...