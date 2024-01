Basket | Serie A2 | Cento frena Bologna e vince 61-57

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nella serata del 21 gennaio vanno in scena diverse partite valide per la ventesima giornata diA2. Cantù, in trasferta, ha la meglio su Rieti, piegando la squadra avversaria per 96-74. Vittoria in trasferta anche per Udine, chedi un solo punto su Orzinuovi. L’intensa partita finisce infatti 77-78. Forlì difende invece il parquet di casa da Chiusi e riesce ad ottenere i due punti per 82-74. Anche Rimini ottiene la vittoria casalinga, fermando Nardò per 83-65. Monferrato ha poi la meglio su Latina sfondando il muro deipunti, con il match terminato 94-103. Agrigento si arrende in casa a Vigevano, con gli ospiti che vincono 62-80. Infine,super 61-57. SportFace.

A Ferentino si affrontano le ultime due della classe dellaA2 Girone Verde, ciascuna con un poco invidiabile record: Latina non ha mai vinto in casa, il Monferratoin trasferta. Almeno ...Nella serata di domenica 21 gennaio vanno in scena sei partite valide per la diciassettesima giornata diA1. In trasferta, la Virtus Bologna ha la meglio su Varese per 69 - 81 . I padroni di casa resistono per la prima metà, ma sul finale crollano sotto la superiorità fisica degli avversari. ...per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, la Generazione Vincente Napoli Basket giocherà ancora in trasferta al PalaDozza contro la Virtus Segafredo Bologna. Dichiarazione ...RIVIERABANCA: Tassinari 11, Marks 13, Anumba 3, Bonfè, Grande 24, Tomassini 4, Scarponi, Macaru, Masciadri 8, J.Johnson 16 , Simioni 4, Abba. All.: Dell’Agnello ...