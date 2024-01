Basket | Nba Nottata amara per gli italiani | Gallinari e Fontecchio ko

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sconfitte per Detroit e Utah, battute rispettivamente da Milwaukee e Houston NEW YORK (STATI UNITI) -per gliin Nba. Danilodebutta con i Pistons, segna 8 punti (anche 3 rimbalzi e 1 assist in 16') ma Detroit perde con Milwaukee (Damian Lillard super con 45 punti) p

Sconfitte per Detroit e Utah, battute rispettivamente da Milwaukee e Houston NEW YORK (STATI UNITI) - Nottata amara per gli italiani in. Danilo Gallinari debutta con i Pistons, segna 8 punti (anche 3 rimbalzi e 1 assist in 16') ma Detroit perde con Milwaukee (Damian Lillard super con 45 punti) per 141 - 135. Sorte analoga per ...... l'asso delspagnolo, che a soli 14 anni esordiva nella prestigiosa ACB con la maglia della ... A 33 anni, con questo messaggio, il 4 gennaio 2024 ha salutato i Cleveland Cavaliers e l'. Ma ...Chi non conosce Giannis Antetokounmpo Si, stiamo parlando di quel giocatore di basket professionistico della NBA che milita nei Milwaukee Bucks. E' originario di Atene, in Grecia, ed è nato da ...Nella notte italiana di NBA c’è stato l’esordio di Danilo Gallinari con i Detroit Pistons. L’esperto giocatore italiano era stato scambiato in una trade con i Washington Wizards. A livello di ...