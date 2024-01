Basket femminile | Schio piega Venezia in Serie A1 Colpi esterni per Virtus Bologna | Faenza e Sesto San Giovanni

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Altra grande domenica di grandeinA1, con quattro partite completate da pochi minuti per la quindicesima giornata di regular season 2023-2024 in attesa del posticipo di domani sera tra Roma e Campobasso. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oggi. DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-ALLIANZ GEASSAN61-81 L’Allianz GeasSanespugna il PalaSerradimigni vincendo sulla Dinamo Sassari per 61-81. Primo quarto equilibrato, con le padrone di casa che iniziano meglio (16-11) subendo però la reazione ospite dopo 10’ (19-22). Nel secondo parziale l’Allianz Geas si ritrova anche in parità (28-28), riuscendo a mettere due lunghezze di vantaggio prima del riposo di metà partita. Nella ripresa...