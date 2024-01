Barella | che rischio! Se ammonito salta Firenza o Juventus Gestione Inzaghi – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024)è l’unico giocatore dell’Inter in diffida e dunque in caso di cartellino giallo domani sera contro il Napoli in finale di Supercoppa Italiana, rischia dire la sfida contro la Fiorentina. Il problema resta anche nella partita successiva, perché potrebbere la. Come riportato da Tuttosport, una situazione delicata perda gestire nel migliore dei modi.– Nicolòe, in caso di cartellino giallo, rischierebbe dire la partita contro la Fiorentina, quando non ci sarà neanche Hakan Calhanoglu. Anche per questo il tecnico venerdì sera lo ha tolto dopo 20 minuti della ripresa, per preservarlo fisicamente per la finale, ma anche con vista sulla Fiorentina. Il problema è che ...