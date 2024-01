Bagni sulla finale di Supercoppa | ”Il Napoli ha le sue chance e dovrà essere bravo a sfruttarle”

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 21 gennaio 2024): “Inter favorita, ma ilnon concederà come la Lazio, gli azzurri devonobravi a sfruttare le occasioni” Salvatore, ex centrocampista di Inter e, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in vista delladiItaliana tra le sue due ex squadre:di“La? Dell’Inter ne ero convinto, delme lo auguravo: gli azzurri hanno portato a casa un risultato meritatissimo contro la Viola senza rischiare nulla. Per quello che hanno fatto vedere venerdì sera, i nerazzurri sono favoriti. Ma come sempre ogni gara fa storia a se. L’Inter si esprime in modo splendido: con la Lazio si ...