Bagliori di rinascita per lo sci di fondo italiano | azzurri secondi e quarti nella staffetta di Oberhof!

(Di domenica 21 gennaio 2024) Stupenda prestazione degliimpegnati4×7.5 km maschile che ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci didi Oberhof, in Germania: Italia I (Dietmar Noeckler, Elia Barp, Simone Daprà e Federico Pellegrino) si piazza seconda alle spalle di Norvegia I, mentre Italia II (Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Davide Graz e Simone Mocellini) è quarta, preceduta anche da Norvegia II.prima frazione in tecnica classica il ritmo è subito alto e si inizia a sgretolare il gruppo di 15 atleti al via. Giandomenico Salvadori (Italia II) e Dietmar Noeckler (Italia I) perdono qualche metro dai primi della classe, ma al primo cambio sono rispettivamente ottavo a 7?4 e nono ad 8?3 dalla vetta. La seconda frazione in classico vede il gruppo di testa esplodere ...