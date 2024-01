Baglioni | un addio lungo tre anni E’ stato l’eterno giovanotto dell’Italia adolescente

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nel nostro immaginario quella maglietta fina resterà per sempre. Anche se ancora non è dato sapere quanto successo avrà nella storia il “signor agonia”, come lo chiamavano a Montesacro. A 73Claudiosi ritira, dopo oltre cinquant’di successi e una carriera strepitosa. Ma non adesso, fra tre. Una carriera iniziata proprio con il suo più grande colpo, “Questo piccolo grande amore”. Decine di milioni di dischi venduti, concerti strapieni, in mezzo a una timidezza che lo ha sempre contraddistinto. Autore di leit motiv dell’innamoramento nazionale Laureato in architettura, occhiali spessi da ragazzo, figlio di un carabiniere, autore di leit motiv dell’innamoramento nazionale , da Amore bello a Mille giorni di te e di me, a E tu come stai? di cui Mina ha fatto una versione stupenda. Ma anche di ...