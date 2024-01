Baglioni | ultimi mille giorni sul palco Poi il ritiro nel 2026

(Di domenica 21 gennaio 2024) "Sono 60 anni che sono sui palchi, di primati ne ho ottenuti tanti e ho pensato che la vita è adesso e voglio concedermi un giro d'onore nei prossimi, come gli sportivi", è la premessa con la quale Claudio, 72 anni cantautore romano, prende in prestito il titolo di uno dei suoi grandi successi L'articolo proviene da Firenze Post.

Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tuttigiri '. Claudioquest'anno festeggia i 60 anni di carriera. Come spiegato ...Claudioha annunciato glimille giorni di musica : "Mio padre mi diceva 'Dal ring si cerca di scendere quando si è vincenti' così ho deciso di chiudere questa bellissima storia umana e ..."Siamo molto attaccati, pensano di farci saltare il sistema nervoso, tirano fuori parenti, antenati, ma non ci riusciranno, perché non abbiamo scheletri nell'armadio e perché lo facciamo solo perché ...“Sono 60 anni che sono sui palchi, di primati ne ho ottenuti tanti e ho pensato che la vita è adesso e voglio concedermi un giro d’onore nei prossimi mille giorni, come gli sportivi”, è la premessa ...