Avanti un Altro | tornano le repliche

(Di domenica 21 gennaio 2024) Laurenti e Bonolis -unLa notizia è di quelle ormai solite, dunque non sorprende, che si rinnova in ogni stagione: nel preserale di Canale 5le. Dal prossimo weekend andrà infatti in ondaun– Story. Il game show condotto da Paolo Bonolis, ripartito il 2 gennaio a “braccetto” con L’Eredità di Marco Liorni, dopo meno di un mese dà un freno alla messa in onda delle puntate inedite sette giorni su sette. Quella di oggi è infatti l’ultima domenica con la nuova stagione diun, che dal prossimo fine settimana – sabato 27 e domenica 28 gennaio – proporrà le. Le nuove puntate di Bonolis e Co. proseguiranno regolarmente dal lunedì al venerdì per il proseguo della stagione, in ...