Automobilista pirata | ciclista investito e ucciso

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio 2024, una tragica notizia ha colpito la comunità di Borgaro Torinese. Lungo via Santa Cristina, una strada che unisce Mappano a Villaretto, un47enne è stato tragicamenteda un’auto, perdendo la vita sul colpo. L’incidente, avvenuto intorno alle 16.30, ha visto la vittima priva di qualsiasi possibilità di soccorso. Il conducente responsabile, invece di fermarsi a prestare aiuto, ha proseguito la sua fuga. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme, ma purtroppo, al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato ilsenza vita. Attualmente, i carabinieri di Caselle stanno lavorando intensamente per ricostruire la dinamica del sinistro e identificare il responsabile dell’incidente. La comunità locale è in lutto e attende risposte mentre le ...