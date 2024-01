Auto trafitta da un guardrail | miracolosamente illesi conducente e passeggeri

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 21 gennaio 2024) In seguito a un incidente stamani poco prima delle 6 in via del Romito a Montespertoli, in provincia di Firenze, per cause in corso di accertamento un’è finita contro la barriera che è poi penetrata nell’abitacolo. In base a quanto spiegato dai soccorritori nessuno dei quattro ragazzi che viaggiavano sul mezzo è stato toccato dalla lamiera . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco...