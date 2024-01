Auto contro un albero | morto un 30enne a Cesena Nel Padovano macchina si ribalta dopo impatto con palo | deceduto 38enne

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ha perso illlo della suae si è schiantatoun. Ècosì, nella notte tra venerdì e sabato, Angelo Bergamasco, 30 anni, a Martorano, alle porte di. Nessuno ha assistito all’incidente e quando sono arrivati i soccorritori del 118, come ricostruisce la stampa locale, l’uomo era già. Non è stato l’unico incidente mortale nella notte tra sabato e domenica: una 26enne è mortache l’si èta a causa del manto ghiacciato, mentre a Pordenone un uomo èe tre persone sono rimaste ferite. Sabato sera invece alle 21.50 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 16 Adriatica al km 36+500 a Boara Pisani (Padova), per ...

La direttiva annunciata dal ministero dei Trasporti Matteo Salvini per limitare la libertà dei sindaci in tema di velocità massima dellenei centri abitati, finirà al Tar del Lazio.Per cause in corso di accertamento l'è finitala barriera che è poi penetrata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che insieme ai sanitari hanno estratto i ...Per tali motivi il Codacons annuncia sin da ora ricorso al Tar del Lazio "contro qualsiasi direttiva del Mit tesa ad impedire ai sindaci di limitare la velocità delle auto nei centri abitati: col ...A guardare la foto c’è da pensare che è stato quasi un miracolo. Un guardrail che ha trafitto l’auto su cui viaggiavano quattro ragazzi senza ferirne gravemente nessuno. L’incidente è avvenuto domenic ...