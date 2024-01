Auteri scopre l’abbondanza | niente derby per Meccariello | Ciano e i giovani

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatori convocati per ildi domani sera contro la Casertana. Saranno 26 i calciatori del Benevento a disposizione del tecnico di Floridia. Un’abbondanza che ha spinto l’allenatore giallorosso a lasciare a casa iRillo, Masella, Rossi e Sorrentino, questi ultimi due in campo ieri con la Primavera. Dei “big” mancheranno esclusivamente il lungodegentee lo squalificato. Prima chiamata per Starita e Lanini, i due acquisti del mercato invernale. Regolarmente convocato Paleari, anche se il portiere è alle prese con un attacco febbrile. Decisiva la rifinitura in programma domani mattina. Queste le scelte di. PORTIERI: 12 Manfredini ...

Non c'è ancora la firma di Eric Lanini ma è una pura formalità. Il centravanti è arrivato in città solo in serata (è già alla ricerca di una ...