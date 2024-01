Auteri | “Abbiamo voglia di sfidare la Casertana | mi aspetto una crescita”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSeconda gara al “Ciro Vigorito” per il nuovo Benevento di Gaetanoe secondo derby. Dopo il successo sulla Turris e il colpo esterno sul campo della Virtus Francavilla, i giallorossi si apprestano a ospitare la. La Strega va a caccia della terza vittoria consecutiva che vorrebbe dire sorpasso in classifica ai danni proprio dei falchetti. A fare il punto della situazione in casa sannita è proprio il tecnico di Floridia, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Nuovi – Due giocatori chevoluto e completano il nostro reparto offensivo, dotati di buona gamba e buona tecnica. Adesso ci sarà sana competizione, tutti avranno le loro opportunità. Giochiamo con tre attaccanti, con i cambi giocheranno tutti. Si sceglieranno quelli che stanno meglio, poi all’interno di una partita se ...