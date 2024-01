Australian Open | Sinner si sbarazza per 3-0 anche di Khachanov e vola ai quarti di finale

(Di domenica 21 gennaio 2024) AGI - Jannikapproda aidegli, battendo il russo Karen6-4, 7-5, 6-3 in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Dall'inizio del primo Slam della stagione il tennista italiano, quarto al mondo, non ha mai perso nemmeno un set. Il 22enne altoatesino sfiderà il russo Andrey Rublev che dopo una maratona di oltre quattro ore (ai cinque set) ha sconfitto l'idolo di casa Alex De Minaur. AiaccedeNole Djokovic. Il numero uno al mondo che ha travolto Adrian Mannarino con un roboante 6-0, 6-0, 6-3, giocherà contro Taylor Fritz vincente su Stefanos Tsitsipas.: "È stata dura" "Era da un po' che non affrontavo Karen, ci eravamo affrontatiqui nel 2021 ed era stata una partita ...

