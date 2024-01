Australian Open | Sinner giocherà contro Rublev nei quarti Il russo | “Sono nei guai…”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sarà Andreyl’avversario di Jannikneidi finale dell’. Il tennista, numero 5 al mondo, ha eliminato l’idolo di casa Alex De Minaur dopo una battaglia durata 5 set (6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-0). Ventisei anni, nato a Mosca, ha conquistato 15 titoli in carriera, compreso il Master 1000 di Montecarlo nel corso del 2023. Prima di farsi strada nello Slam che apre la stagione dei grandi tornei,ha vinto a Hong Kong facendo salire i suoi guadagni da professionista a 21,65 milioni di dollari. La scorsa stagionesiscontrati due volte. In semifinale a Vienna, dove l’altoatesino si era imposto 7-5 7-6, e negli ottavi a Miami. Anche in Florida, il tennista ...

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

