Australian Open | Sinner batte Khachanov e vola ai quarti

(Di domenica 21 gennaio 2024) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannikaifinale degli, primo Slam stagionale.L'altoatesino, numero 4 al mondo, sì è imposto per 6-4, 7-5, 6-3 in 2h34? sul russo Karen, 15esima testa di serie. Aiaffronterà il vincente della sfida tra l'o Alex De Minaur (10) e il russo Andrey Rublev.Già definito il primo quarto di finale: se lo giocheranno il numero 1 al mondo Novak Djokovic (travolgente contro Adrian Mannarino, battuto 6-0, 6-0, 6-3) e l'americano Taylor Fritz (12), che ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas (7) per 7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3.“Era da un pò che non affrontavo Karen, ci eravamo affrontati anche qui nel 2021 ed era stata una partita molto dura. ...

Notte o giorno che sia, non fa differenza. Il risultato è sempre lo stesso: vittoria senza perdere set. Continua in maniera immacolata l’avventura ... (ilfattoquotidiano)

Missione compiuta per Jannik Sinner . Vittoria in tre set contro il russo Karen Khachanov (6 - 4, 7 - 5, 6 - 3) e quarti di finale conquistati agli. Tutto questo in due ore e 34 minuti di gioco. 'Sono felice, il pubblico mi ha aiutato nei momenti difficili, mi ha aiutato a restare nel match. E' stato difficile, abbiamo un gioco ...Domenica il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto con il punteggio di 6 - 4, 7 - 5, 6 - 3 il russo Karen Khachanov nel quarto turno degli, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, e si è quindi qualificato per i quarti di finale. Giocherà martedì contro il vincente tra l'australiano Alex De Minaur e il russo ...Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Australian Open. Agli ottavi il leader del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-5 6-3. Il passato da ...Jannik Sinner corre forte. È un Sinner versione chirurgo quello che regola agli ottavi dell’Australian Open un ottimo Karen Khachanov, sfruttando le poche opportunità concesse dal russo e alzando il ...