Australian Open | Sinner ai quarti di finale | Khachanov superato in tre set

(Di domenica 21 gennaio 2024) Primo vero esame, con qualche difficoltà, da Jannikagli. L’azzurro in tre set eliminae approda aidi. La risposta è arrivata anche se forse ci si aspettava qualcosa in più soprattutto al servizio. Jannikapproda aidideglial termine di una partita contronon perfetta soprattutto con la prima di servizio. Un successo che comunque è arrivato in tre set (6-4 7-5 6-3) ed ora attende di sapere se sul suo cammino ci sarà de Minaur oppure Rublev.non si ferma agli– Notizie.com – © AnsaNotizia in ...

L'azzurro supera il russo in 3 set e avanza Jannik Sinner batte il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis e si qualifica per i quarti di finale del primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi 21 gennaio 2024 supera il russo, testa di serie numero 15, con il punteggio di 6-4 7-5 6-3.