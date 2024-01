Australian Open | Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale nel doppio

(Di domenica 21 gennaio 2024) Prosegue con profitto l’avventura die dinel tabellone deldegli2024. L’emiliano e il piemontese, infatti, si sono imposti contro la coppia formata dal serbo Nikola Cacic e dall’ucraino Denys Molchanov in maniera netta, sullo score di 6-2 6-2. Meno di un’ora per il duo tricolore, che ha espresso un tennis risoluto. Pass, quindi, per ididove ci saranno i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz (n.8 del seeding). Nel primo set si comprende quasi immediatamente il fatto chesiano particolarmente centrati. Con risposte efficaci i break arrivano nel terzo e nel quinto game e la gestione dei turni al servizio è ...

E' il momento della verità. Jannik Sinner vuole provare a fare un ulteriore passo aglie alle 6.00 (ora italiana) sfida il russo Karen Khachanov per conquistare i quarti di finale del primo slam della stagione. Sinner: una sfida da non sottovalutare . Djokovic sfida ...Wta Tennis Coco Gauff ha conquistato un posto agli ottavi di finale deglisuperando con il punteggio di 6 - 0 6 - 2 la connazionale Alycia Parks. L'americana nei suoi 3 incontri non ha concesso set alle sue avversarie realizzando due bagel nel corso dei 6 ...6-0 6-0 6-3. Non è un esercizio di fantasia, ma il punteggio con il quale Novak Djokovic dispone, in maniera spaventosamente facile, del francese Adrian Mannarino. Un'ora e 44 minuti bastano al numero ...Con un perentorio 6-0, 6-0, 6-3 il numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic ha sconfitto il francese Adrian Mannarino (20 Atp) ed ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne ...