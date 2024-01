Australian Open | Rublev | “Sinner surreale | sono nei guai | ma farò del mio meglio”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Andreyscenderà in campo contro Janniknei quarti di finale degli2024. Il numero cinque al mondo ha sfidato de Minaur, uscendone vincitore solo nel quinto set e ora si prepara ad affrontare l’atleta azzurro: “è un giocatore che ha avuto una stagionelo scorso anno ed è partito benissimo anche in questa, mi ha battuto l’ultima volta che ci siamo affrontati.nei, madel mioe vedremo cosa succederà“. Sulla partita contro de Minaur: “Partita fantastica da parte di de Minaur. Due settimane fa aveva detto che gli sarebbe piaciuto vedere un match così speciale. Quando ero sotto 1-2, ho fatto il break a inizio del quarto set, poi lo ha recuperato e mi ...

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Prima dell'edizione 2024 dell'l'attuale numero 37 del ranking WTA non aveva mai raggiunto la seconda settimana in uno Slam, fermandosi sempre al terzo turno. Con l'Australia la ...In conferenza stampa il tennista serbo ha evidenziato la sua felicità per la vittoria al terzo turno degli: "Sembra che sarebbe stata la mia giornata, sono stato più fortunato e alla ...Sarà Andrey Rublev l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale dell’Australian Open. Il tennista russo, numero 5 al mondo, ha eliminato l’idolo di casa Alex De Minaur dopo una battaglia durata ...Sono due outsider, ma vogliono ancora lasciare il segno. Tutte le partite degli Australian Open sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+, la nostra ...