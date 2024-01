Australian Open | ostacolo russo per Jannik Sinner ai quarti Djokovic in scioltezza | Tsitsipas saluta

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sono arrivati i verdetti relativamente ai qualificati per idi finale della parte alta del tabellone maschile degli2024. Sarà ilAndrey Rublev il rivale di. Il nativo di Mosca si è imposto, dopo 4 ore e 15 minuti di gioco, contro l’o Alex de Minaur (n.10 del ranking) per 6-4 6-7 (5) 6-7 (4) 6-3 6-0. Il n.5 del mondo l’ha spuntata avendo più benzina in corpo del suo rivale e sarà dunque lui a sfidare l’altoatesino (n.4 del ranking), uscito vittorioso contro l’altroKaren Khachanov (n.15 del mondo) con lo score di 6-4 7-5 6-3. Una prova di grande sostanza dell’italiano che quindi avrà un altro rappresentante di “Santa Madre Russia” sulla sua strada. Tutto facile per il n.1 del mondo, campione in ...

