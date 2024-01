Australian Open | Novak Djokovic | “Sono il n 1 del mondo | continuerò a giocare fino a…”

(Di domenica 21 gennaio 2024)e la sua fame di vittoria. Il campione serbo ha ottenuto con estrema qualità l’accesso ai quarti di finale degli2024. Netta l’affermazione del n.1 delcontro un Adrian Mannarino anche un po’ stanco dopo i match al quinto set affrontati in successione. Alla fine della fiera, però, la prestazione diè stata impeccabile e il 6-0 6-0 6-3 la dice lunga. Sta accadendo quanto già si è visto in passato, ovvero la capacità di Nole di salire di livello partita dopo partita, con gli avversari incapaci di stargli dietro. Da questo punto di vista, ci si chiede fin dove l’asso nativo di Belgrado vorrà spingersi e per quanto tempo avrà ancora le motivazioni. In conferenza stampa,ha parlato chiaro sul suo futuro agonistico. “Amo ...

Missione compiuta per Jannik Sinner . Vittoria in tre set contro il russo Karen Khachanov (6 - 4, 7 - 5, 6 - 3) e quarti di finale conquistati agli. Tutto questo in due ore e 34 minuti di gioco. 'Sono felice, il pubblico mi ha aiutato nei momenti difficili, mi ha aiutato a restare nel match. E' stato difficile, abbiamo un gioco ...Jannik Sinner batte il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale degli2024 di tennis e si qualifica per i quarti di finale del primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi 21 gennaio 2024 supera il russo, testa di serie numero ...Novak Djokovic ai quarti di finale a Melbourne per la 14^ volta in carriera: il serbo domina il francese Mannarino, a cui lascia la miseria di tre game. Il campione in… Leggi ...Sinner ha affrontato questa mattina Khachanov nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open, aggiudicandosi la vittoria in tre set. Una sfida affatto facile per l’altoatesino, che ha ...