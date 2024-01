Australian Open | l' alieno Sinner non perde un set e archivia 3-0 pure Khachanov

Leggi su agi

(Di domenica 21 gennaio 2024) AGI - Jannikapproda ai quarti degli, battendo il russo Karen6-4, 7-5, 6-3 in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Dall'inizio del torneo il tennista italiano, quarto al mondo, non ha mai perso nemmeno un set. Ai quarti anche Djokovic. Il numero uno al mondo che ha travolto Adrian Mannarino con un roboante 6-0, 6-0, 6-3 giocherà contro Taylor Fritz vincente su Stefanos Tsitsipas.: "È stata dura" "Era da un po' che non affrontavo Karen, ci eravamo affrontati anche qui nel 2021 ed era stata una partita molto dura. È sempre difficile giocare contro di lui, ho cercato di stare nel match fisicamente e mentalmente": così Jannikdopo il match con il russoche lo ha portato ai quarti degli ...