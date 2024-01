Australian Open | il cannibale ha ancora fame | Djokovic surclassa Mannarino 6-0 6-0 6-3 In campo Sinner

Con un perentorio 6 - 0, 6 - 0, 6 - 3 Novak Djokovic annienta il francese Adrian Mannarino (20 Atp) e vola ai quarti di finale deglidi Melbourne per la 14volta in carriera. Il serbo strappa in questo modo un altro record a Roger Federer, con 58 apparizioni tra i migliori 8 di uno Slam. Match dominato fin dai primi ...Jannik Sinner in campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli. Il match è in diretta su Eurosport, canale 211 del telecomando ...6-0 6-0 6-3. Non è un esercizio di fantasia, ma il punteggio con il quale Novak Djokovic dispone, in maniera spaventosamente facile, del francese Adrian Mannarino. Un'ora e 44 minuti bastano al numero ...Con un perentorio 6-0, 6-0, 6-3 il numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic ha sconfitto il francese Adrian Mannarino (20 Atp) ed ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne ...