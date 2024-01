Australian Open 2024 | Sinner-Rublev è il quarto di finale del 24 gennaio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 21 gennaio 2024) Melbourne – Sarà Andreyad affrontare Jannikai quarti didegli. Il russo ha vinto con il padrone di casa Alex De Minaur, battuto per 5-0 (6-4 6-7(5) 6-7(4) 6-3 6-0) e ha raggiunto il terzodidel Torneo Atp, il decimo in uno Slam.ha realizzato 300 vittorie in carriera e ha lanciato la sfida a Jannik. Foto Corinne Dubreuil/ATP Tour – nittoatpfinals.com ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il resto dei social viene in automatico