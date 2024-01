Australian Open 2024 | Sinner | “Partita positiva | anche se ho faticato al servizio Quarti? Voglio andare più lontano”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Jannikha commentato la sua vittoria contro Karen Khachanov agli ottavi di finale dell’: “Nei primi due set houn po’ al, aspetto su cui lavorerò domani per essere pronto al prossimo incontro. Nel complesso però ho avuto buone sensazioni ed è stato un match positivo. Khachanov ha provato ad essere aggressivo, ma io sono riuscito a trovare le soluzioni ai problemi“. CRONACA HIGHLIGHTSCOME BARAZZUTTI “La prossimache mi aspetta sarà complicata, ma sono entusiasta di scendere in campo. Raggiungere idi finale di uno slam non è affatto facile e sono contento di avercela fatta: ovviamente il mio obiettivo è quello di spingermi ancora più ...

Jannik Sinner si gode il passaggio del turno agli. Il campione italiano si è guadagnato il passo liquidando con estrema facilità il russo Khachanov. E così subito dopo la fine della partita parla della sua prestazione ma anche dei ...Dopo la vittoria per tre set a zero nella gara degli ottavi di finale dell'Australiacontro il francese Mannarino, Novak Djokovic manda un avvertimento ai suoi rivali, compreso nbsp; l'azzurro Jannik Sinner, che potrebbe trovare in semifinale. Guarda il ...Jasmine Paolini per la storia: l'azzurra cerca un posto in quarti di finale agli Australian Open, affrontando la russa Anna Kalinskaya nel quarto match della John Cain Arena. In campo anche Alcaraz e ...Pubblicato il programma di lunedì 22 gennaio degli Australian Open. Giornata nella quale si completeranno gli incontri di ottavi di finale. Saranno in scena i giocatori inseriti nella parte bassa del ...