Australian Open 2024 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 22 gennaio con Paolini

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il, l’die glirelativi alla giornata di22degli. Torna in campo Jasmine, che sfida Kalinskaya per un posto ai quarti di finale. Tanti match di spicco anche sulla Rod Laver Arena, dove la due volte campionessa Azarenka sfida Yastremska, mentre a seguire toccherà a Medvedev contro Borges. Sessione serale riservata invece ad Alcaraz e Zheng, opposti rispettivamente a Kecmanovic e Dodin. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE22ROD LAVER ARENA Ore 02:00 – (18) Azarenka vs (Q) Yastremska a seguire – Borges vs (3) Medvedev Non prima delle 09:00 – ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Si difende benissimo Sinner, poi Khachanov sbaglia goffamente una volée di rovescio non ... (oasport)

Delirio totale per Novak Djokovic agli: un punto da fantascienza - VideoC'è del tennis, oltre Jannik Sinne r. Per esempio, Jasmine Paolini . Per festeggiare bene i suoi 28 anni (lo scorso 4 gennaio) s'è regalata gli ottavi degli. "Finalmente! Australia, ti amo!" ha esclamato felice, dopo aver avuto la meglio su Anna Blinkova 7 - 6, 6 - 4. E non s'è fermata lì, la stakanovista toscana di Bagni di Lucca: insieme ...Con un perentorio 6-0, 6-0, 6-3 Novak Djokovic annienta il francese Adrian Mannarino (20 Atp) e vola ai quarti di finale degli Australian Open di Melbourne per la 14^ volta in carriera. Il serbo ...Con un perentorio 6-0, 6-0, 6-3 il numero 1 del ranking mondiale Novak Djokovic ha sconfitto il francese Adrian Mannarino (20 Atp) ed ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne ...