Australian Open 2024 | day 8 | Sinner e Djokovic viaggiano spediti verso la semifinale | Sabalenka e Gauff pure

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nonostante tanti match interessanti, non si può dire che il day 8 dell’sia stato particolarmente memorabile. Quattro incontri si sono infatti rivelati a senso unico e quello dic’è andato vicino; ma andiamo con ordine. Lache tutti si aspettavano (e auguravano?) alla vigilia del torneo è sempre più vicina a diventare realtà. Jannike Novaksono infatti approdati ai quarti di finale e sembra ormai quasi una formalità il loro imminente scontro. Il numero uno al mondo sembra ormai un lontano parente della versione ammirata in occasione dei primi due turni e nella notte italiana ha spazzato via Mannarino. Al di là degli evidenti limiti fisici del francese, che non si è ripreso – e a 35 anni è anche comprensibile – ...

Il russo si è imposto in 5 set dopo oltre 4 ore di gioco MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sarà Andrey Rublev lo sfidante di Jannik Sinner ai quarti degli, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. Il tennista russo, testa di serie numero 5, si è imposto per 6 - 4, 6 - 7(5), 6 - 7(4), 6 - 3, 6 - 0 in 4h15' di gioco sull'...Dopo la qualificazione ai quarti di finale dell', il tennista italiano Jannik Sinner parla dei suoi miglioramenti e dell'attesa per il prossimo match. Guarda il ...Il russo si è imposto in 5 set dopo oltre 4 ore di gioco MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sarà Andrey Rublev lo sfidante di Jannik Sinner ai quarti degli Australian Open, primo Slam stagionale in ...Jannik Sinner è l'unico tennista nel tabellone principale maschile a non aver perso nemmeno un set agli Australian Open. Il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale a Melbourne esprimendo un ...