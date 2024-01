Atletica | Stano sulla staffetta | “Specialità strana | fitte al diaframma” Palmisano | “Scesa sotto i riferimenti”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Antonellae Massimohanno fatto il proprio debutto nellamista di marcia, disciplina che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri si sono cimentati in questa provadistanza della maratona (42,195 km) a Modugno (in provincia di Bari), cercando di prendere le giuste misure in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. I due Campioni Olimpici della 20 km hanno tagliato il traguardo in seconda posizione con il tempo complessivo di 2h59:30, chiudendo con un distacco di venti secondi dai cinesi Yang Jiayu (oro ai Mondiali 2017 sui 20 m) e Wang Kaihua (2h59:10). Massimoha raccontato le proprie sensazioni attraverso i canali federali: “È una, mi ci devo ancora abituare! Sono contento di come sia ...

