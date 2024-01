Atletica | si scopre la promessa Succo Pieroni 1 87 | prima uscita di Cestonaro | Gherca batte Malavisi

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domenica ricca di meeting in sala sul suolo nazionale, con alcuni atleti italiani impegnati nella marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow). Il risultato migliore porta la firma di Idea, che si è imposta nel salto in alto al PalaLottici di Parma con la misura di 1.87 metri al terzo tentativo (seconda prestazione in carriera, quattro anni fa si issò a 1.90 al coperto). Ottaviasi è invece cimentata nel salto in lungo a Padova: 6.16 metri e secondo posto alle spalle di Veronica Crida (6.23). Alessandra Bonora ha debuttato con la maglia delle Fiamme Gialle, correndo i 200 metri in terra veneta (24.25, due decimi dietro alla slovena Maja Mihalinec). La 19enne Carlotta Fedriga ha tolto sedici centesimi al proprio personale sui 60 metri e ad Ancona ha corso in 7.39, nella stessa specialità Alessia Carpinteri si è ...